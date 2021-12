Während Omikron sich nun auch in Deutschland verstärkt ausbreitet, werden Booster-Impfungen immer wichtiger. Zwar können die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna eine Infektion wohl nur in geringerer Quote verhindern. Aber die zusätzlichen Impfungen verhindern schwere Covid-Verläufe. Moderna kann zudem neue Aufträge einheimsen. Um 45 Prozent ist die Zahl der an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland angestiegen. ...

