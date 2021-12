Es will einfach nicht klappen - das historische Erreichen eines Marktwerts von drei Billionen US-Dollar. Seit Wochen testet die Apple-Aktie den dafür notwendigen Kurswert von 182,86 Dollar. Am Dienstag fehlten nur rund 1,50 Dollar. Vor drei Jahren hatte Apple als erste Firma eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar erreicht. Etwa eineinhalb später fiel die Marke von zwei Billionen Dollar. Weitere 16 Monate später ist jetzt ein weiterer Meilenstein in Sicht: drei Billionen Dollar. Mit dem Erreichen dieser historischen Marke lässt sich der iPhone-Konzern aber Zeit. Schon Mitte Dezember kratzte das Unternehmen an ...

