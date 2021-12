Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Roblox-Aktionären zu sehen. Schließlich rutscht die Aktie um rund sechs Prozent in die Tiefe. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 98,99 USD. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier als Weihnachtsgeschenk kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste verschlechtert. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund sechs Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Diese Chartmarke liegt bei 93,27 USD. Für die nächsten Tage ist damit Hochspannung angesagt:

In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick auf den 200-Tage-Mittelwert bei derzeit 84,99 USD. Langfristige Aufwärtstrends geben demnach die große Richtung vor. Die Kurspfeile im mittelfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...