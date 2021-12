DJ Ökonomen sehen mittelfristig deutlich höhere Lohnabschlüsse

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts des zunehmenden Mangels an Fach- und Arbeitskräften erwarten führende Ökonomen mittelfristig deutlich höhere Lohnabschlüsse. Der BILD (Mittwoch) sagte der Präsident des ifo Instituts in München, Clemens Fuest: "Die Fachkräfteknappheit wird dazu führen, dass Unternehmen höhere Löhne zahlen und bei den Arbeitsbedingungen noch stärker als heute schon auf die Wünsche der Fachkräfte eingehen müssen." Fuest betonte, zugleich würden Firmen verstärkt Tätigkeiten ins Ausland verlagern, wo mehr Fachkräfte verfügbar sind.

Der Freiburger Ökonom und ehemalige Vorsitzende des Sachverständigenrats, Lars Feld, äußerte sich ähnlich. Der BILD sagte Feld, die Jobaussichten der Arbeitnehmer in Deutschland "sind so gut wie seit Jahrzehnten nicht. Unternehmen werden in den nächsten Jahren alles tun, um Mitarbeiter zu halten. Viele werden freiwillig Beschäftigte umschulen, um sie weiter beschäftigen zu können. Außerdem sind deutlich höhere Lohnsteigerungen drin als bisher." Feld betonte, erstmals seit den 60er Jahren sei auch wieder Vollbeschäftigung möglich "bei einer Arbeitslosenquote von drei bis vier Prozent".

