Das Börsenjahr 2021 geht als Rekordjahr in die Geschichte ein. In der elitären Gruppe der fünf größten Technologieunternehmen, den sogenannten FAANGs, sind Alphabet und Apple auf dem besten Weg, den Anlegern in diesem Jahr die besten Renditen zu liefern. Die Aktien des digitalen Werberiesen und Mutterkonzerns der Google-Suchmaschine sind in diesem Jahr um mehr als 70% gestiegen, während der iPhone-Hersteller um 39% zugelegt hat. An der NDX-Spitze stehen nach einer Rallye in den letzten Tagen aber mit +164 bzw. 82% die Aktien von Nvidia und Tesla. Diese Ergebnisse wurden in einem Umfeld erzielt, in dem viele Unternehmen mit Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und steigenden Materialkosten zu kämpfen hatten. Ist das in 2022 überhaupt noch zu toppen?

