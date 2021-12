Die Aktie des US-Impfstoff-Entwicklers Novavax kann nach wie vor den positiven Newsflow der letzten Wochen nicht in nachhaltig steigende Notierungen ummünzen. Selbst die Zulassung für den Corona-Impfstoff in Indien, dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt, sorgte auf Schlusskursbasis am Dienstag für ausbleibende Kursgewinne. Novavax und der Fertigungspartner, das Serum Institute of India, gaben am Dienstag die Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs Covovax in Indien bekannt. Die Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...