FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch mit Mühe über 1,13 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung bewegte sich am Morgen nur wenig und notierte zuletzt bei 1,1304 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1331 (Montag: 1,1312) Dollar festgesetzt.

Am Dienstag war der Eurokurs in einem weiterhin ruhigen Handel kurz unter 1,13 Dollar gerutscht, konnte sich aber schnell wieder erholen. Jüngst hatte die Gemeinschaftswährung von der freundlichen Stimmung an den europäischen Finanzmärkten profitiert. Am Mittwoch könnte die Aktienrally zum Jahresende hin aber eine Auszeit nehmen. Dementsprechend sprachen Börsianer auch von einer verhaltenen Kursreaktion des Euro./la/jha/