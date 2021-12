Die Aktie von Tesla hat sich nach der kräftigen Aufholjagd bis über die 1.000-Dollar-Marke am Dienstag eine Verschnaufpause gegönnt. Das Papier ging mit einem leichten Minus von 0,5 Prozent auf 1.088,47 Dollar aus dem US-Handel.Seit Jahresbeginn haben die Aktien bereits über 50 Prozent an Wert gewonnen, was für diesen Zeitraum immerhin einen Top-20-Platz im Nasdaq 100 bedeutet. Konzernchef Elon Musk hatte vor den Weihnachtsfeiertagen mitgeteilt, den angestrebten Verkauf von mehr als zehn Prozent ...

