Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft das von der Omikron-Variante des Coronavirus ausgehende Risiko nach wie vor als "sehr hoch" ein. "Das Gesamtrisiko durch die besorgniserregende neue Omikron-Variante bleibt sehr hoch", warnte die WHO. "Zuverlässige Beweise zeigen, dass die Omikron-Variante gegenüber der Delta-Variante einen Wachstumsvorteil mit einer Verdopplungsrate von zwei bis drei Tagen besitzt". In einer Reihe von Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich und Italien sei ein "schneller Anstieg der Inzidenz" zu beobachten, erklärte die WHO weiter. Dieser Anstieg sei "wahrscheinlich" auf eine Kombination aus dem über die Zeit abnehmenden Schutz durch Impfung oder Genesung sowie der gestiegenen Übertragbarkeit der Variante zurückzuführen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.785,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.542,25 +0,3% Nikkei-225 28.906,88 -0,6% Hang-Seng-Index 23.045,99 -1,0% Kospi 2.993,29 -0,9% Schanghai-Composite 3.602,23 -0,8% S&P/ASX 200 7.509,80 +1,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Verluste werden an den Börsen tendenziell im Verlauf ausgebaut - vor allem in Tokio. Auch wenn die Börsen zuletzt nicht überall gut gelaufen seien, lasse sich eine gewisse Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen erkennen, heißt es. Denn die meisten Börsenplätze weisen üppige Jahresaufschläge aus. Nachdem Technologiewerte in den USA bereits zu den Verlierern gehört haben, zählen diese Titel nun auch in Asien zu den schwächeren und stehen vielerorts auch für die Abgaben am Gesamtmarkt. In China mehren sich derweil die Stimmen der Konjunkturzweifler. Hier werden die Rufe nach mehr Wirtschaftsstimuli und geldpolitischen Lockerungen lauter. In China hat die Coronapandemie erneut zu harten lokalen Lockdowns geführt. Zudem gibt es noch immer keine verlässliche Lösung zur Krise im Immobiliensektor. Im Technologiesektor verlieren Alibaba und Meituan in Hongkong beide über 2 Prozent. Die Verknüpfung der Börsen in Schanghai und Hongkong endet am Mittwoch für die Dauer der anstehenden Feiertage. Dadurch ermäßigten sich die Handelsvolumina, aber auch die Investitionsbereitschaft sinke, heißt es. Technologie- und Elektroniktitel belasten den Markt in Tokio. In Seoul befürchtet man eine nachlassende Exportdynamik für Dezember gegenüber November. Nach der zweitägigen Feiertagspause hat Sydney 1,2 Prozent fester geschlossen. Händler sprechen von Nachholbedarf. Michael Hill haussierten um 22 Prozent, nachdem der Schmuckhändler einen positiven Zwischenbericht verkündet hat.

US-NACHBÖRSE

Cal-Maine Foods stürzten um 7,7 Prozent ab. Der Eierproduzent hatte mit Zweitquartalsergebnissen unter Markterwartungen aufgewartet, obwohl der Umsatz deutlich angezogen hatte. Die Ergebnisse waren von höheren Verpackungs- und Laborkosten belastet worden. Huntsman stiegen dagegen um 0,5 Prozent. Das Chemieunternehmen will seine strategischen Optionen für die Textilsparte prüfen. Hain Celestial meldete den Abschluss mehrerer Akquisitionen. Der Kurs ermäßigte sich um 1,6 Prozent. Der leere Börsenmantel Athena Technology Acquisition wird mit Heliogen fusioniert. Der Kurs des Börsenvehikels stieg nach der Zustimmung der Aktionäre um 1,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.398,21 +0,3% 95,83 +18,9% S&P-500 4.786,36 -0,1% -4,83 +27,4% Nasdaq-Comp. 15.781,72 -0,6% -89,54 +22,5% Nasdaq-100 16.488,66 -0,5% -78,84 +27,9% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 566 Mio 614 Mio Gewinner 1.610 2.283 Verlierer 1.744 1.084 Unverändert 160 123

Uneinheitlich - Der S&P-500 hat gleich nach der Startglocke ein neues Rekordhoch markiert, drehte aber ins Minus ab. Der Dow-Jones verbuchte leichte Gewinne, während die Nasdaq-Indizes schwächer tendierten. Getragen wurde der Anstieg bei den Blue Chips von wachsender Zuversicht, dass die jüngste Pandemiewelle weniger gravierende Folgen für die Wirtschaft haben werde als frühere. Diese Annahme belastete die technologielastige Nasdaq, die als Gewinner der Pandemie gilt. Nach vier Handelstagen mit Aufschlägen war insgesamt eine gewisse Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen unverkennbar. Unter den Einzelwerten verloren Kiniksa Pharmaceuticals 2,9 Prozent. Ein Medikament des Unternehmens, das zur Behandlung von akutem Lungenversagen (ARDS) bei Covid-Patienten eingesetzt werden sollte, hat in einer Phase-III-Studie nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Die Apple-Aktie kam um 0,6 Prozent zurück. Das Unternehmen hat einige seiner New Yorker Ladengeschäfte wegen der stark gestiegenen Corona-Zahlen geschlossen. Mit der Aktie von Coinbase Global ging es um 6,8 Prozent abwärts. Der Kurs der Handelsplattform für Kryptowährungen folge diesen nach unten, hieß es.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,75 5,3 0,70 63,7 5 Jahre 1,24 -0,3 1,25 88,3 7 Jahre 1,40 -0,4 1,41 75,4 10 Jahre 1,48 0,3 1,48 56,3 30 Jahre 1,90 1,5 1,89 25,3

Staatsanleihen zeigten sich am langen Ende kaum verändert. Am kurzen Ende wurden die Renditen vom erwarteten Anziehen der Zinsschraube getrieben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:37h % YTD EUR/USD 1,1305 -0,0% 1,1307 1,1323 -7,4% EUR/JPY 129,89 +0,1% 129,79 130,07 +3,0% EUR/GBP 0,8418 +0,1% 0,8413 0,8428 -5,7% GBP/USD 1,3430 -0,0% 1,3433 1,3435 -1,8% USD/JPY 114,90 +0,1% 114,82 114,88 +11,3% USD/KRW 1.186,74 -0,1% 1.188,14 1.188,44 +9,3% USD/CNY 6,3719 +0,1% 6,3687 6,3708 -2,4% USD/CNH 6,3726 -0,0% 6,3734 6,3740 -2,0% USD/HKD 7,7968 -0,0% 7,7986 7,7996 +0,6% AUD/USD 0,7225 +0,0% 0,7224 0,7243 -6,2% NZD/USD 0,6794 -0,1% 0,6801 0,6814 -5,4% Bitcoin BTC/USD 47.975,11 +0,5% 47.717,95 49.164,93 +65,1%

Der Dollar zeigte sich bei dünnen Umsätzen volatil. Im späten Geschäft lag der Dollar-Index 0,1 Prozent im Plus. Hier stützte die Erwartung einer strafferen Geldpolitik in den USA. Zwischenzeitliche Verluste wurden erklärt mit dem Optimismus, dass die Omikron-Variante des Coronavirus keine weiteren scharfen Beschränkungen nötig machen werde. Der Dollar mache den Anschein, als ob er anfällig für positive Schlagzeilen über das Pandemiegeschehen in dieser Woche sei, sagte Marktanalyst Jeffrey Halley von Oanda.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,10 75,98 +0,2% 0,12 +60,8% Brent/ICE 79,17 78,94 +0,3% 0,23 +56,7%

Der Ölpreis profitierte von der Hoffnung, dass die Omikron-Variante des Coronavirus die Wirtschaft und damit die Ölnachfrage weniger stark belasten werde. Die Preise legten den fünften Tag in Folge zu. Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus den API-Daten hervorgeht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.807,12 1.806,38 +0,0% +0,74 -4,8% Silber (Spot) 23,12 23,03 +0,4% +0,09 -12,4% Platin (Spot) 969,10 978,58 -1,0% -9,48 -9,5% Kupfer-Future 4,42 4,43 -0,3% -0,01 +25,5%

Der Goldpreis gab etwas nach, hielt sich aber oberhalb der Marke von 1.800 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK CHINA

Die Behörden in Hongkong haben sechs aktuelle und ehemalige Mitarbeiter einer Nachrichtenseite festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren mehr als 200 Beamte im Einsatz, um das Büro von "Stand News" zu durchsuchen. Ein AFP-Reporter sah, wie der Chefredakteur, Patrick Lam, in Handschellen in das Bürogebäude geführt wurde. "Stand News" ist nach "Apple Daily" das zweite Medienunternehmen in Hongkong, das ins Visier der Justiz geraten ist. China geht weiter rigoros gegen unabhängige Medien und Opposition vor.

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

China hat wegen zweier Vorfälle mit Satelliten des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk bei der UNO Beschwerde gegen die USA eingereicht. "Die USA ignorieren ihre Verpflichtungen aus internationalen Verträgen und stellen eine ernsthafte Bedrohung für das Leben und die Sicherheit der Astronauten dar", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian. Zuvor hatte sein Land eine Beschwerdenote bei der UN-Weltraumbehörde eingereicht. Nach Angaben Pekings hatte die chinesische Raumstation Tiangong zweimal ihren Kurs ändern müssen, weil Satelliten des SpaceX-Programms Starlink sich auf Kollisionskurs mit ihr befunden hätten.

December 29, 2021

BEZIEHUNGEN USA - RUSSLAND

Angesichts der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt haben die USA entschieden, einen Flugzeugträger im Mittelmeer zu belassen. Laut Angaben eines Beamten vom Dienstag wies Verteidigungsminister Lloyd Austin den Flugzeugträger "Harry S. Truman" an, nicht wie geplant in den Nahen Osten weiterzufahren. Es gibt Befürchtungen, Moskau könnte das Nachbarland angreifen.

US-ÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,3 Millionen Barrel.

LUFTVERKEHRSSEKTOR USA

Auch am Dienstag sind in den USA viele Flüge ausgefallen. Die Gründe dafür waren wie schon am Vortag schlechtes Wetter und der durch zunehmende Covid-19-Infektionen ausgelöste Personalmangel bei den Fluggesellschaften. Die Anzahl der gestrichenen Flüge war nach Angaben des Datenverfolgers FlightAware auf dem gleichen Stand wie zu Beginn der Woche, mit mehr als 1.100 gestrichenen Flügen bis zum späten Dienstagnachmittag. Am Montag wurden fast 1.500 Flüge innerhalb der USA, in die USA und aus den USA heraus gestrichen.

TESLA

CEO Elon Musk hat sich von weiteren Tesla-Aktien im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar getrennt. Musk veräußerte etwa 934.000 Aktien im Wert von rund 1,02 Milliarden Dollar. Außerdem übte er Optionen auf 1,55 Millionen Aktien aus. Damit hat der Tesla-Gründer seit dem 7. November, als er in einer Twitter-Umfrage fragte, ob er 10 Prozent seiner Beteiligung an dem Elektroauto-Pionier verkaufen soll, insgesamt etwa 15,8 Millionen Aktien veräußert. Insgesamt haben die Aktienverkäufe einen Wert von etwas mehr als 16 Milliarden Dollar.

December 29, 2021

