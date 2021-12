DJ EU-Kommissar: Schuldenabbau für jeden Mitgliedstaat maßschneidern

FRANKFURT (Dow Jones)--EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni will den Schuldenabbau künftig für jeden einzelnen Mitgliedstaat maßgeschneidert regeln. "Wir können nicht alle Länder über einen Kamm scheren. Die Unterschiede in den Schuldenquoten sind dafür zu hoch", sagte der Italiener der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Gentiloni will etwa Mitte 2022 einen Vorschlag für eine umfassende Reform des EU-Stabilitätspakts vorlegen. Eine "differenzierte Betrachtung" hoch verschuldeter Mitgliedstaaten soll einen Teil der Reform ausmachen.

Es sei sinnvoll, für jedes Land eigene Ziele festzulegen, sagte Gentiloni. Er könne sich auch vorstellen, den Mitgliedstaaten mehr haushaltspolitischen Spielraum als bisher zu gewähren. Zugleich müsse die EU-Kommission wirkungsvollere Instrumente zur Durchsetzung der Haushaltsregeln an die Hand bekommen.

Bisher gelten für alle Staaten, deren Verschuldung den Maastrichter Referenzwert von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung überschreiten, dieselben Regeln für den Schuldenabbau. Allerdings werden sie nicht durchgesetzt, weil sie als unrealistisch gelten. Die durchschnittliche Schuldenquote im Euroraum liegt derzeit bei 100 Prozent.

December 29, 2021 01:58 ET (06:58 GMT)

