FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LB.HESS.THR.CARRARA01A/18 DE000HLB5JL2
LB.HESS.THR.CARRARA 17/32 DE000HLB4BH0
AB/FROM ONWARDS 29.12.2021
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LB.HESS.THR.CARRARA01A/18 DE000HLB5JL2
LB.HESS.THR.CARRARA 17/32 DE000HLB4BH0
AB/FROM ONWARDS 29.12.2021
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