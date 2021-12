The following instruments on XETRA do have their first trading 29.12.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.12.2021



Aktien



1 IT0001463063 Directa Sim S.p.A.

2 US45674E1091 In8Bio Inc.

3 FI4000507934 Aiforia Technologies Oyj

4 CNE100004Z06 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.

5 AU0000201006 Hygrovest Ltd.

6 US71360T1016 PERASO INC.



Anleihen



1 DE000HLB5PX4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

