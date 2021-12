DGAP-News: ATMOFIZER Technologies Inc. / Schlagwort(e): Konferenz

Atmofizer nimmt an der CES 2022 in Las Vegas teil 29. Dezember 2021, Vancouver, British Columbia - Atmofizer Technologies Inc. (CSE: ATMO) (Frankfurt: J3K) (das "Unternehmen" oder "Atmofizer") gibt bekannt, dass es an der Consumer Electronics Show (CES) 2022 in Las Vegas, Nevada, teilnehmen wird. Das Unternehmen wird vom 4. Januar 2022 bis 8. Januar 2022 am Stand Nr. 52946 im Venetian Convention and Expo Center vertreten sein. Atmofizer beabsichtigt, die CES-Phase zu nutzen, um seine neueste "Back-to-Work"-Produktlösung zu veröffentlichen, mit neuen Distributoren und Integratoren in Kontakt zu treten, darunter einige der weltweit größten Gerätehersteller. "Wir freuen uns, einen neuen Formfaktor für die Luftreinigung auf den Markt zu bringen, der Unternehmen das Vertrauen geben soll, ihre Mitarbeiter wieder an die Arbeit zu bringen", sagte Olivier Centner, CEO von Atmofizer. "Unternehmen möchten eine saubere Luftumgebung schaffen, um eine Rückkehr an den Arbeitsplatz zu ermöglichen, und unsere neue Lösung kann dazu beitragen, ob es sich um das Büro oder den Konferenzraum handelt." "Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie erfordern, dass wir das Paradigma ändern, wie wir gefährliche mikroskopische Partikel, Viren und Bakterien in der Luft vollständig stoppen", sagte Dr. Joshua Helman, Vorstandsmitglied von Atmofizer. "Unsere Lösung besteht darin, die Partikel durch Agglomerationstechnologie zu vergrößern. Wir können uns nicht auf den traditionellen Ansatz herkömmlicher Filter verlassen." Atmofizer wird auch ein Video mit dem Titel "The Air We Breathe" veröffentlichen, das vom siebenfachen Emmy-Preisträger Planet Grande Pictures erstellt wurde. Sehen Sie sich das Video HIER an: https://vimeo.com/641646057/c4b31074d0 "The Air We Breathe zielt darauf ab, die ökologischen Herausforderungen der Luftqualität und unseren technologischen Durchbruch zu erklären", sagte Olivier Centner, CEO von Atmofizer. "Wir freuen uns, bald weitere Videos veröffentlichen zu können." "Das Thema Luftqualität bekommt neben Wasser und Nahrung endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient." Sagte John Watkin von Planet Grande Pictures. "Als Atmofizer uns ihre Technologie vorstellte, haben wir die Chance sofort erkannt. Wir hätten einen Dokumentarfilm in voller Länge drehen können. Wir fühlen uns geehrt, Teil dieses Projekts zu sein." Unternehmens-Update



Das Unternehmen hat Emerging Markets Consulting, LLC ("EMC") beauftragt, Dienstleistungen für Investoren und Öffentlichkeitsarbeit bereitzustellen, einschließlich Inhaltserstellung, Webentwicklung und Webcasting für das Unternehmen in Nordamerika. Gemäß den Vertragsbedingungen stellt EMC diese Dienste für einen Zeitraum von zwei Monaten gegen eine Gesamtgebühr von 300.000 USD in bar bereit. Bestimmte Funktionen von EMC können "Investor-Relations-Aktivitäten" gemäß den Richtlinien der CSE und den geltenden Wertpapiergesetzen umfassen. Weitere Informationen finden Sie unter https://atmofizer.com/. Über Atmofizer Technologies Inc.



Atmofizers Verbraucher- und Industrielösungen basieren auf seiner patentierten Technologie zur Agglomeration und Neutralisierung ultrafeiner Partikel. Diese Fähigkeit schafft eine revolutionäre und effizientere Methode zur Bekämpfung einer Vielzahl von gefährlichen Partikeln, Viren und Bakterien im Nanobereich, die zu klein sind, um von herkömmlichen HEPA-Filtern und ultraviolettem Licht wirksam neutralisiert zu werden. Atmofizer plant, die Luftbehandlungsbranche zu verändern, indem es die Sicherheit und die Effizienz der Luftreinigung verbessert und gleichzeitig die Betriebskosten der Kunden senkt. Bei der Atmofizierung von Luft werden kleine Partikel mithilfe von Ultraschallwellen zu einem größeren Ziel zusammengeballt, das dann mit ultraviolettem Licht bestrahlt wird, um ihre schädlichen Eigenschaften zu neutralisieren und die Atemluft weniger gesundheitsschädlich zu machen. Die Verwendung von Geräten zur Atmofizierung der Luft in Verbindung mit HEPA-Filtern kann dazu führen, dass die HEPA-Filter effizienter arbeiten, ein weniger leistungsfähiger Filter verwendet werden kann. Dies führt dazu, dass der Filter sauberer bleibt und langlebiger ist, was die Betriebskosten senkt und weniger gesundheitsgefährdend ist, wenn er gereinigt oder ersetzt werden muss. Atmofizer ist die einzige zum Patent angemeldete und patentgeschützte Quelle für die Technologie zur Atmofizierung von Luft und wendet seine geschützte Technologie in Verbraucher- und Industrieluftreinigungsprodukten an, die derzeit unter der Marke Atmofizer hergestellt werden, sowie in Einzelhandels- und kommerziellen Geräten, die von anderen Unternehmen produziert werden, die die Atmofizer-Technologie unter Lizenz in ihre eigenen Produkte integrieren. Die eigenen und lizenzierten Produktlinien von Atmofizer umfassen tragbare und mobile Geräte für die persönliche Luftreinigung sowie größere Systeme für größere Luftmengen bei gewerblichen, industriellen, institutionellen und privaten Anwendungen. Über Emerging Markets Consulting, LLC EMC ist ein internationales Investor-Relations-Unternehmen mit Sitz in Orlando, Florida, das darauf spezialisiert ist, kleinen und mittleren börsennotierten Unternehmen dabei zu helfen, ein Markenbewusstsein aufzubauen und die Sichtbarkeit der institutionellen und privaten Investment-Community zu verbessern. EMC ist keine "nahestehende Person" (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) des Unternehmens. Emerging Markets Consulting, LLC

390 North Orange Avenue, Suite 2300

Orlando, Florida

32801

ndudek@emergingmarketsllc.com

