FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SYRAH RESOURCES LTD 3S7 AU000000SYR9
AB/FROM ONWARDS 29.12.2021 08:32 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SYRAH RESOURCES LTD 3S7 AU000000SYR9
AB/FROM ONWARDS 29.12.2021 08:32 CET
SYRAH RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de