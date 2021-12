Die Anleger an der Frankfurter Börse bleiben weiter verhalten positiv gestimmt. Alles sieht damit zwar nicht nach einem euphorischen Abschluss eines erneut starken Börsenjahres aus. Aber die Befürchtungen nach dem Auftauchen der Omikron-Variante Ende November haben sich bislang auch nicht bewahrheitet. Die Börse ignoriert in diesen Tagen sowohl die in einigen Ländern sichtbar rapide steigenden Infektionszahlen als auch die durch die Feiertage möglicherweise verdeckte Gefahr der fünften Welle hierzulande. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...