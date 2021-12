DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ökonomen sehen mittelfristig deutlich höhere Lohnabschlüsse

Angesichts des zunehmenden Mangels an Fach- und Arbeitskräften erwarten führende Ökonomen mittelfristig deutlich höhere Lohnabschlüsse. Der Präsident des Ifo Instituts in München, Clemens Fuest, sagte zur Bild-Zeitung: "Die Fachkräfteknappheit wird dazu führen, dass Unternehmen höhere Löhne zahlen und bei den Arbeitsbedingungen noch stärker als heute schon auf die Wünsche der Fachkräfte eingehen müssen." Fuest betonte, zugleich würden Firmen verstärkt Tätigkeiten ins Ausland verlagern, wo mehr Fachkräfte verfügbar sind.

EU-Kommissar: Schuldenabbau für jeden Mitgliedstaat maßschneidern

EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni will den Schuldenabbau künftig für jeden einzelnen Mitgliedstaat maßgeschneidert regeln. "Wir können nicht alle Länder über einen Kamm scheren. Die Unterschiede in den Schuldenquoten sind dafür zu hoch", sagte der Italiener der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Gentiloni will etwa Mitte 2022 einen Vorschlag für eine umfassende Reform des EU-Stabilitätspakts vorlegen. Eine "differenzierte Betrachtung" hoch verschuldeter Mitgliedstaaten soll einen Teil der Reform ausmachen.

Ukraine-Konflikt: Borrell drängt auf Beteiligung der EU an Beratungen

Die Europäische Union drängt mit Nachdruck darauf, an den bevorstehenden Gesprächen über eine Deeskalation des Ukraine-Konflikts und die von Moskau geforderten Sicherheitsgarantien beteiligt zu werden. "Wenn Moskau, wie angekündigt, ab Januar über die Sicherheitsarchitektur in Europa und über Sicherheitsgarantien sprechen will, dann ist das nicht nur eine Angelegenheit, die Amerika und Russland angeht. Die EU muss bei diesen Verhandlungen dabei sein, solche Verhandlungen machen nur Sinn, wenn sie in enger Koordination mit und unter Beteiligung der EU stattfinden", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell der Zeitung Die Welt.

Oppositionsführer beklagt "tiefe Krise der Demokratie" in Polen

Nach den Berichten über Spionage der Regierung in Warschau gegen Oppositionelle hat Oppositionsführer Donald Tusk eine "tiefe Krise der Demokratie" in Polen beklagt. Tusk forderte einen Untersuchungsausschuss zu den Vorwürfen, nach denen gegen seinen Parteifreund Krzystof Brejza und andere die Spionage-Software Pegasus eingesetzt worden sein soll.

Palästinenserpräsident Abbas trifft Israels Verteidigungsminister Gantz

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist am Dienstagabend mit dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz zusammengetroffen. Gantz teilte auf Twitter mit, dass die beiden über "wirtschaftliche" Maßnahmen und eine Stärkung der "Sicherheitskoordination" gesprochen hätten. Beide Seiten machten keine Angaben zum Ort des Treffens - Medienberichten zufolge fand es jedoch in Gantz' Residenz in Israel statt. Demnach handelte es sich um Abbas' ersten Besuch in Israel seit Jahren.

Sechs Journalisten und Vorstände einer Nachrichtenseite in Hongkong festgenommen

Die Behörden in Hongkong haben sechs aktuelle und ehemalige Mitarbeiter einer Nachrichtenseite festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren mehr als 200 Beamte im Einsatz, um das Büro von "Stand News" zu durchsuchen. Ein AFP-Reporter sah, wie der Chefredakteur, Patrick Lam, in Handschellen in das Bürogebäude geführt wurde. "Stand News" ist nach "Apple Daily" das zweite Medienunternehmen in Hongkong, das ins Visier der Justiz geraten ist.

China legt wegen Vorfällen mit SpaceX-Satelliten Beschwerde gegen USA ein

China hat wegen zweier Vorfälle mit Satelliten des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk bei der UNO Beschwerde gegen die USA eingereicht. "Die USA ignorieren ihre Verpflichtungen aus internationalen Verträgen und stellen eine ernsthafte Bedrohung für das Leben und die Sicherheit der Astronauten dar", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian. Zuvor hatte sein Land eine Beschwerdenote bei der UN-Weltraumbehörde eingereicht.

USA belassen angesichts des Ukraine-Konflikts Flugzeugträger im Mittelmeer

Angesichts der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt haben die USA entschieden, einen Flugzeugträger im Mittelmeer zu belassen. Laut Angaben eines Beamten wies Verteidigungsminister Lloyd Austin den Flugzeugträger "Harry S. Truman" an, nicht wie geplant in den Nahen Osten weiterzufahren. Die "Änderung des Zeitplans spiegelt die Notwendigkeit einer dauerhaften Präsenz in Europa wider und ist notwendig, um unseren Verbündeten und Partnern unser Engagement für die kollektive Verteidigung zu versichern", sagte der Beamte.

Früherer Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat Harry Reid gestorben

Der frühere Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Harry Reid, ist gestorben. Seine Frau Landra Reid erklärte, der 82-Jährige, der während der Präsidentschaften von George W. Bush und Barack Obama an der Spitze des Oberhauses stand, sei "friedlich und umgeben von seiner Familie" gestorben.

