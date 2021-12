Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.945 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Am vorletzten Handelstag des Jahres werden aufgrund fehlender Impulse eher dünne Umsätze erwartet. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Zalando, FMC und Puma. Größere Abschläge gibt es unter anderem bei den Aktien von Infineon, der Deutschen Post und von Volkswagen.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1286 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8861 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ leicht nach, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.803 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 51,36 Euro pro Gramm.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de