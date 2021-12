Elon Musk hat erneut Anteile an seinem Unternehmen Tesla verkauft. 16,4 Milliarden Dollar hat der Multimilliardär inzwischen durch Verkäufe seiner Aktien eingenommen und nähert sich damit seinem selbst ausgesprochenen Ziel. Tesla-Chef Elon Musk hat nach der Twitter-Abstimmung weitere Anteile des US-Elektroautobauers zu Geld gemacht. Der aktuell reichste Mensch der Welt veräußerte rund 934.000 Aktien im Wert von 1,02 Milliarden US-Dollar (gut 900 Mio Euro), wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Damit nähert sich der Tesla-Chef seinem Ziel, seine Beteiligung an Tesla um zehn Prozent zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...