DJ MÄRKTE AISIEN/Technologiewerte drücken Aktienbörsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen ist es am Mittwoch überwiegend abwärts gegangen. Die Verluste wurden tendenziell im Verlauf ausgebaut. Auch wenn die Börsen zuletzt nicht überall gut gelaufen seien, lasse sich eine gewisse Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen erkennen, hieß es. Denn die meisten Börsenplätze weisen üppige Jahresaufschläge aus. Nachdem Technologiewerte in den USA bereits zu den Verlierern gehört hatten, zählten diese Titel nun auch in Asien zu den schwächeren und standen vielerorts auch für die Abgaben am Gesamtmarkt.

In China mehrten sich derweil die Stimmen der Konjunkturzweifler. Es wurden Rufe nach mehr Wirtschaftsstimuli und geldpolitischen Lockerungen lauter. In China hat die Coronapandemie erneut zu harten lokalen Lockdowns geführt. Zudem gibt es noch immer keine verlässliche Lösung zur Krise im Immobiliensektor.

China-Börsen erneut unter den Schlusslichtern

Die chinesischen Börsen zählten zu den Schlusslichtern. Der HSI in Hongkong zeigte sich im späten Geschäft mit Verlusten von 1,0 Prozent. Im chinesischen Kernland verloren der Schanghai-Composite 0,9 Prozent, der Shenzhen-Composite 0,8 Prozent und das Startup-Segment ChiNext gar 1,4 Prozent. Im Technologiesektor verloren Alibaba und Meituan in Hongkong 2,6 bzw. 3,7 Prozent. Die Titel von Spirituosenanbietern gerieten unter Druck - Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach einer vorangegangenen Rally. So gaben Kweichow Moutai in Schanghai um 4,5 Prozent nach.

Die Analysten von Central China Securities gehen davon aus, dass es dem Markt in nächster Zeit an einer klaren Dynamik mangeln werde, da es kaum positive Stimmungsfaktoren gebe und vor dem Jahresende eine abwartende Haltung vorherrsche. Die Verknüpfung der Börsen in Schanghai und Hongkong endete am Mittwoch für die Dauer der anstehenden Feiertage. Dadurch ermäßigten sich die Handelsvolumina, aber auch die Investitionsbereitschaft sinke, hieß es im Handel.

Der Nikkei-225 in Tokio erholte sich leicht von den Tagestiefs und schloss 0,6 Prozent tiefer. Auch hier standen Technologie- und Elektroniktitel auf den Verkaufszetteln. Im Verlauf deutlicher südwärts ging es auch in Seoul. Im Handel befürchtete man eine nachlassende Exportdynamik für Dezember gegenüber November. Die Daten werden am Samstag veröffentlicht. Anleger veräußerten vor allem Aktien nach den Dividendenausschüttungen aus den Bereichen Finanzwesen und Einzelhandel - etliche Titel wurden ex Dividende gehandelt. Aber auch hier gehörten Technologiepapiere zu den schwächeren. Ausländische und institutionelle Anleger stellten Nettoverkäufer. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics büßte 1,9 Prozent ein - belastet vom Lockdown in der chinesischen Großstadt Xian. Der Konzern betreibt dort eine Halbleiterfabrik.

Nach der zweitägigen Feiertagspause schloss der S&P/ASX-200 in Sydney 1,2 Prozent fester. Händler sprachen von Nachholbedarf. Alle Sektoren verzeichneten Aufschläge. Michael Hill International haussierten um 22 Prozent, nachdem der Fachhändler für Schmuck einen positiven Zwischenbericht zum Geschäftsverlauf verkündet hat. Whispir kletterten um 6,3 Prozent - gestützt durch einen Vertrag mit Singtel.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.509,80 +1,2% +14,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.906,88 -0,6% +5,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.993,29 -0,9% +4,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.597,00 -0,9% +3,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.057,74 -1,0% -14,6% 09:00 Taiex (Taiwan) 18.248,28 +0,3% +23,9% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.135,98 +0,2% +9,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.538,69 -0,1% -5,4% 10:00 BSE (Mumbai) 57.818,05 -0,1% +20,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:37h % YTD EUR/USD 1,1296 -0,1% 1,1307 1,1323 -7,5% EUR/JPY 129,81 +0,0% 129,79 130,07 +2,9% EUR/GBP 0,8413 +0,0% 0,8413 0,8428 -5,8% GBP/USD 1,3429 -0,0% 1,3433 1,3435 -1,8% USD/JPY 114,92 +0,1% 114,82 114,88 +11,3% USD/KRW 1.186,72 -0,1% 1.188,14 1.188,44 +9,3% USD/CNY 6,3718 +0,0% 6,3687 6,3708 -2,4% USD/CNH 6,3721 -0,0% 6,3734 6,3740 -2,0% USD/HKD 7,7969 -0,0% 7,7986 7,7996 +0,6% AUD/USD 0,7232 +0,1% 0,7224 0,7243 -6,1% NZD/USD 0,6798 -0,0% 0,6801 0,6814 -5,4% Bitcoin BTC/USD 47.625,66 -0,2% 47.717,95 49.164,93 +63,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,11 75,98 +0,2% 0,13 +60,8% Brent/ICE 79,10 78,94 +0,2% 0,16 +56,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.803,74 1.806,38 -0,1% -2,64 -5,0% Silber (Spot) 23,10 23,03 +0,3% +0,07 -12,5% Platin (Spot) 968,15 978,58 -1,1% -10,43 -9,6% Kupfer-Future 4,41 4,43 -0,4% -0,02 +25,4% ===

December 29, 2021 03:13 ET (08:13 GMT)

