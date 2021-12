Gerade erst hat Hyundai das erste vollelektrische Auto herausgebracht. Nun ist das Unternehmen anscheinend bereit, Verbrennungsmotoren für immer hinter sich zu lassen. Die Hyundai Motor Group, Südkoreas führender Autohersteller, wird die Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren einstellen, um die Transformation zu Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Korea Economic Daily berichtet, dass das Unternehmen seine Motorenentwicklungsabteilung in seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Südkorea bereits am 23. Dezember geschlossen hat und beruft sich dabei auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...