Der Vorstand der in München ansässigen und vor kurzem an der Münchener Börse gelisteten Novogenia Holding AG schätzt, dass die österreichische Tochter Novogenia GmbH, im Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtumsatz von mindestens 220 Mio. Euro (Vorjahr 76,50 Mio. Euro) erzielen wird. Die Umsatzentwicklung basiert maßgeblich auf der Lieferung von PCR-Tests an private und öffentliche Auftraggeber in Österreich und Holland. Das Jahresergebnis wird mit einer "guten zweistelligen Ergebnismarge" voraussichtlich in etwa auf dem Margenniveau des Vorjahres liegen. Novogenia ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen im Bereich Humangenetik und führt u.a. PCR-Tests durch.

