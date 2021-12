Manchmal wünschte ich mir, mein Gehalt würde so schnell ansteigen wie bei manchen Firmen die Dividende. Nicht zuletzt aus diesem Aspekt heraus habe ich auch hauptsächlich Dividendenaktien in meinem Depot. Denn so kann ich nämlich ohne mein Zutun und nur durch regelmäßige Anhebungen von einem stetig anwachsenden Dividendenstrom profitieren. Das funktioniert natürlich umso besser, wenn die Ausschüttung nicht nur konstant, sondern jedes Jahr auch noch in einer recht signifikanten Höhe angehoben wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...