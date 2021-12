Höhere Schwankungen an den Aktienmärkten erwartet Trotz Tapering gilt für Aktien weiterhin: TINA - there is no alternative Qualitätsaktien mit größtem Potenzial Frankfurt, 29. Dezember 2021 - Die Shareholder Value Management AG sieht nach dem Rekordjahr 2021 bei vielen Indizes nur noch begrenztes Potenzial. Einzelne Aktien hält der Vermögensverwalter aus Frankfurt allerdings weiterhin für vielversprechend. Deshalb erwartet Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege der Shareholder Value Management AG, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...