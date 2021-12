Insgesamt war das Börsenjahr 2021 äußerst erfolgreich. Der Dax steht seit Jahresanfang 16 % im Plus, der S&P 500 sogar 29 % (Stand: 28.12.21, gilt für alle Angaben). Dies liegt deutlich über dem langjährigen Mittel von 8 bis 10 % jährlicher Rendite. Doch längst nicht alle Aktien haben in diesem Jahr gut abgeschnitten. Die folgenden drei Aktien weisen seit Jahresbeginn eine negative Performance auf - trotz, wie ich finde, guter operativer Entwicklung. Ich bin in alle drei Aktien investiert und traue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...