Powercell-Anleger werden heute den Bären zum Fraß vorgeworfen. Schließlich stürzt der Kurs rund vier Prozent in die Tiefe. Damit bildet der Titel heute das Schlusslicht . Droht damit nun der endgültige Absturz?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Powercell kann nun nämlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Schließlich genügt ein weiterer Rutsch von rund eins Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 17,67 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die mit Vorliebe auf Schnäppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Immerhin ...

