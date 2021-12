Während viele Anleger es über die Feiertage ruhiger angehen ließen, wurde am Kryptomarkt weiter gehandelt und die Volatilität stieg bei vielen Tokens an. Das Bild war allerdings uneinheitlich bis zum gestrigen Dienstag und änderte sich in der Nacht zum heutigen Mittwoch. Viele bekannte Kryptowährungen mussten in wenigen Stunden hohe Kursabschläge von mindestens sechs Prozent verkraften. Nach Meinung einiger Experten könnte dies erst der Anfang sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...