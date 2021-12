Kaum ein Umfeld hat sich in den vergangenen Jahren so gravierend verändert wie der E-Commerce. Doch wie geht es weiter? Diese Trends werden unser Einkaufen in fünf Jahren bestimmen. Vor einigen Jahren war der Einkauf im Netz noch auf leicht versendbare Artikel wie Bücher, CDs oder Unterhaltungselektronik beschränkt, dann kamen nach und nach weitere Warengruppen hinzu. Inzwischen lassen wir uns alles Erdenkliche ins Haus liefern - von Katzenstreu bis Babywindeln, von Obst und Gemüse bis zum Weihnachtsbaum. In der Tat gibt es kaum eine Branche im E-Commerce, die der digitale ...

