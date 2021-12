Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz ist 2021 um gut 6% auf rund 5200 angestiegen. Der Trend zeige nach oben und Schlimmeres müsse befürchtet werden, schreibt der Gläubigerverband Creditreform in seiner Jahresstatistik.Zürich - Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz ist 2021 um gut 6 Prozent auf rund 5200 angestiegen. Der Trend zeige aber nach oben und Schlimmeres müsse befürchtet werden, schreibt der Gläubigerverband Creditreform in einer am Mittwoch publizierten Jahresstatistik. Zwar sei der Anstieg der Insolvenzen im zu Ende gehenden Jahr insgesamt weniger stark als anfangs befürchtet.

