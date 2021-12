Volkswagen wird in den nächsten fünf Jahren 159 Milliarden Euro in Zukunftsthemen wie Elektromobilität, Software und autonomes Fahren stecken. Damit stellt VW noch einmal sein Engagement beim Übergang zur Elektromobilität unter Beweis.Wichtig wird in den nächsten Monaten vor allem der Ausbau der Software-Sparte Cariad sein. Im Vergleich zu Volkswagen und vielen anderen Automobil-Herstellern der alten Schule sind bei den chinesischen Start-ups Nio und Xpeng die Hälfte aller Mitarbeiter Software-Experten.Mehr ...

