Hamburg/Rostock (ots) -Das innovative Startup für cloudbasierte Payroll-Software vyble AG hat am 23.12.2021 beim Amtsgericht Rostock die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen in Eigenverwaltung beantragt. Dieser Schritt war erforderlich geworden, nachdem aufgrund einer tiefgreifenden Auseinandersetzung auf Gesellschafterebene zwischen dem Gründer Rico Wiese und dem Hauptaktionär Hevella Beteiligungen GmbH die bereits mündlich zugesagte weitere Finanzierung der Gesellschaft völlig überraschend unmittelbar vor der Umsetzung widerrufen wurde. Der Aufsichtsrat hat Herrn Wiese in diesem Zusammenhang von seinem Vorstandsamt abberufen.Der Vorstand der vyble AG besteht nunmehr aus Dr. Alexander Tiedtke und Michael Reincke. Beide waren bereits vor ihrem Einstieg bei vyble in der strategischen und operativen Führung von Unternehmen tätig und werden die Leitung des Unternehmens im Sanierungsprozess weiter fortsetzen. Sie werden dabei durch die Sanierungsexperten Nils Krause und Michael Busching aus der Kanzlei ECOVIS begleitet. Das Amtsgericht Rostock ist am 28.12.2021 dem Antrag gefolgt und hat die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Als vorläufige Sachwalterin hat es die Rechtsanwältin Ulrike Hoge-Peters aus der Sozietät HGW eingesetzt.Ziel der Eigenverwaltung ist es, das Unternehmen entweder durch eine Restrukturierung zu sanieren oder es an einen Investor zu veräußern. Dazu wird der Vorstand auch in Gespräche mit verschiedenen Unternehmen eintreten, die ihr Interesse an einer Beteiligung oder sogar am Erwerb der vyble AG bereits in den vergangenen Monaten ganz konkret geäußert haben. Die Zahlung der Löhne und Gehälter der derzeit 68 Arbeitnehmer ist für die Monate Dezember, Januar und Februar durch die Vorfinanzierung des Insolvenzausfallgeldes sichergestellt. Eine Investorenlösung wird zum 01.03.2022 angestrebt.Pressekontakt:Virginie Gaillard,Chief Marketing Officer, vyble AGE v.gaillard@vyble.ioM +49 151 612 66 403