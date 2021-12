Dem Devisenmarkt fehlte es an klaren Impulsen. In den USA werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notiert im Mittagshandel bei 1,1297 US-Dollar. Der Euro erholt sich dabei allerdings von zeitweise noch deutlicheren Verlusten. So hat der Euro auch zum Franken nachgegeben und ist bis auf 1,03625 Franken gefallen. Dies war der tiefste Stand seit 2015. Die Gemeinschaftswährung konnte sich allerdings davon leicht...

