Wien (www.fondscheck.de) - Der Anteil an Themenfonds in den Portfolios von Finanzberatern hat sich während der Coronakrise in Europa teilweise signifikant erhöht, so die Experten von "FONDS professionell".Besonders stark gefragt gewesen seien Themenfonds mit Fokus auf Digitalisierung und Technologie. Zu diesem Ergebnis komme eine Auswertung von über 100 Wholesale-Depots durch Natixis Portfolio Consulting im Auftrag von Finanzberatern aus verschiedenen europäischen Ländern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...