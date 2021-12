Um 11:08 liegt der ATX TR mit -0.24 Prozent im Minus bei 7850 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +2.44% auf 27.25 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.00% auf 37.925 Euro und RBI mit +0.63% auf 25.72 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15932 ( -0.03%, Ultimo 2020: 13719). Die Erste Group hat gestern, am dritltletzen Handelstag des Jahres, die 12 Mrd. Grenze beim Handelsvolumen 2021 erreicht, 2019 schaffte sie das am letzten Tag.Erste Group ( Akt. Indikation: 40,94 /40,96, -0,41%) Und so steht es derzeit im Qualifying für das 10. Aktienturnier: https://boerse-social.com/tournament/qualifier . Zu Redaktionsschluss waren virtuell Sportradar, Frequentis, Knaus Tabbert und Rosenbauer im Turnier. (Der Input von Christian Drastil ...

