Vancouver, British Columbia, 29. Dezember 2021 - AZINCOURT ENERGY CORP. ("Azincourt" oder das "Unternehmen") (TSX.V: AAZ, OTCQB: AZURF) informiert seine Aktionäre und andere Interessierte über die Errichtung einer winterfesten Straße für das bevorstehende Explorationsprogramm 2022 im Uranprojekt East Preston, das sich im westlichen Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

Die Firma Accurate Industries zeichnet für die Errichtung und Instandhaltung der winterfesten Zufahrtsstraße unter der Aufsicht von TerraLogic Exploration Inc. verantwortlich. Die 73 km lange Straße ermöglicht die Zufahrt vom Provincial Highway 955 entlang eines Teilabschnitts der Cree Lake Road bis zum geplanten Camp-Standort Snoop Lake auf dem Gelände des Projekts East Preston. Die Straße wurde zwischenzeitlich jenseits des Mirror River, rund 55 km entlang der Route zum Camp, erfolgreich erschlossen.

Die Eröffnung der 73 km langen winterfesten Straße für die Zufahrt zum Konzessionsgebiet und zum Standort des Camps steht kurz bevor. Die wichtigsten Ausstattungsgegenstände und Materialien für das Camp sollen noch vor Ende des Monats angeliefert werden. Die Errichtung des Camps wird voraussichtlich nächste Woche begonnen und auch abgeschlossen. Die Firma Discovery Mining Services wird das Camp betriebsbereit machen und den weiteren Betrieb unterstützen. Unmittelbar danach sollen die Bohrungen mit zwei Diamantbohrern der Firma Full Force Drilling Ltd. eingeleitet und während der Monate Januar und Februar bis Anfang März fortgesetzt werden.

"Wir sind über die raschen Fortschritte im Rahmen der Straßenerrichtung sehr glücklich", sagt Trevor Perkins, VP, Exploration. "Das kalte Wetter und die fortgeschrittene Straßenbefestigung bilden eine feste und gefrorene Unterlage und ermöglichen so eine ausgezeichnete Zufahrt zum Camp für die Dauer des Winterprogramms. Ein stabiles Fundament sorgt außerdem dafür, dass die Straße die Erwärmung im Frühjahr besser übersteht, bevor es zum Aufbruch kommt", so Perkins weiter.

Diamantbohrprogramm Winter 2022

TerraLogic Exploration Inc. wird ein geplantes Diamantbohrprogramm unter der Leitung und Aufsicht von Azincourts Vice President, Exploration, Trevor Perkins, P.Geo, und Jarrod Brown, M.Sc., P.Geo, seines Zeichens Chefgeologe und Projektmanager bei TerraLogic Exploration, in die Wege leiten und umsetzen. Das Programm wird mindestens 6.000 Bohrmeter und zwischen 30 und 35 Bohrlöcher umfassen. Die Bohrungen werden sich auf die Trends A-G und K-Q konzentrieren und in der Zone G beginnen, wo das Bohrprogramm 2021 endete. Im Zuge des Programms wird die Zone G weiter in südlicher Richtung erkundet und anschließend eine Bewertung des Trends K-Q vorgenommen. Eine Abänderung des Programms in Abstimmung mit den Ergebnissen ist möglich.

Zielgebiete bei East Preston

Das vornehmliche Zielgebiet für das 2022 Programm ist nach wie vor die leitfähigen Korridore von der A-Zone bis zur G-Zone (A-G-Trend) bzw. von der K-Zone bis zur Q-Zone (K-Q-Trend) (Abbildungen 1 und 2). Ausgewählt wurden diese Trends auf Grundlage der zusammengestellten Ergebnisse der EM- und Gravitationsbodenmessungen und der konzessionsgebietsweiten VTEM- und magnetischen Untersuchungen in den Jahren 2018 bis 2020 sowie der Bohrprogramme, die von 2019 bis 2021 absolviert wurden; HLEM-Messung 2020 weist auf mehrere aussichtsreiche Leiter sowie komplexe Strukturen entlang dieser Korridore hin.

Die Bohrprogramme 2019-2021 am A-G- Trend bestätigten, dass geophysikalische Leiter aus strukturell unterbrochenen Zonen bestehen, die Ansammlungen von Grafit, Sulfiden und Karbonaten enthalten. Anomale Radioaktivität wurde in diesen strukturell unterbrochenen Leiterzonen nachgewiesen. Das Bohrprogramm 2022 wird auf ähnliche strukturell unterbrochene Zonen ausgerichtet werden, priorisiert nach Vorhandensein und Stärke entsprechender elektromagnetischer, magnetischer und schwerkraftbezogener geophysikalischer Anomalien.

Genehmigungen und Arbeiten mit der Gemeinde

Genehmigungen für alle im Winter 2022 geplanten Arbeiten liegen vor. Azincourt Energy hält weiterhin regelmäßige Treffen mit der Clearwater River Dene Nation und anderen Rechtsinhabern ab, um sicherzustellen, dass die Belange der örtlichen Gemeinden berücksichtigt werden. Azincourt freut sich auf eine fortwährende enge Arbeitsbeziehung mit CRDN und anderen Rechtsinhabern, um sicherzustellen, dass potenzielle Auswirkungen und Bedenken angesprochen werden und die Gemeinden von den Aktivitäten in diesem Gebiet durch die Unterstützung der lokalen Wirtschaft, der Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und dem Sponsoring von ausgewählten Gemeindeprogrammen und -initiativen profitieren können.

Abbildung 1: Zielkorridore im Uranprojekt East Preston im westlichen Teil des Athabasca-Beckens, Saskatchewan

Abbildung 2: Zufahrtsstraße zum Uranprojekt East Preston im westlichen Teil des Athabasca-Beckens, Saskatchewan

Abbildung 3: Bohrziele im Uranprojekt East Preston für das Jahr 2022

Abbildung 4: Projektstandort im westlichen Teil des Athabasca-Beckens, Saskatchewan

Gewährung von Aktienoptionen

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass den Direktoren, Führungskräften und Beratern des Unternehmens insgesamt 15.000.000 Incentive-Optionen gewährt wurden, wobei noch die Zustimmung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange aussteht. Jede Option kann bis zum 24. Dezember 2026 ausgeübt werden und berechtigt zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,07 CAD pro Stammaktie Aktie im Einklang mit den Bestimmungen des vom Unternehmen eingeführten Aktienoptionsplans.

Über East Preston

Azincourt kontrolliert eine Mehrheitsbeteiligung von mehr als 70 % am mehr als 25.000 Hektar großen Projekt East Preston im Rahmen eines Joint-Venture-Abkommens mit Skyharbour Resources (TSX.V: SYH) und Dixie Gold. Im Konzessionsgebiet wurden drei vielversprechende leitfähige Korridore mit magnetischen Tiefstwerten entdeckt. Diese drei ausgeprägten Korridore weisen eine Streichlänge von insgesamt über 25 Kilometern auf, wobei jeweils mehrere EM-Leiterabschnitte identifiziert wurden. Bis dato abgeschlossene Bodenerkundungs- und -erprobungsarbeiten haben Ausbiss-, Boden-, biogeochemische und Radonanomalien identifiziert, die wichtige Spurenelemente für die Entdeckung diskordanter Uranlagerstätten sind.

Das Projekt East Preston verfügt über mehrere lange lineare Leiter mit gebogener Ausrichtung und versetzten Brüchen in der Nähe von interpretierten Verwerfungslinien - klassische Ziele für im Grundgebirge enthaltene diskordante Uranlagerstätten. Dabei handelt es sich nicht nur um einfache Grundgebirgsleiter, sondern aufgrund der strukturellen Komplexität um Ziele mit deutlich hochgestufter/verbesserter Höffigkeit.

Bei den Zielen handelt es sich um im Grundgebirge enthaltene, mit einer Diskordanz einhergehende Uranlagerstätten, die der Lagerstätte Arrow von NexGen und der Mine Eagle Point von Cameco ähnlich sind. East Preston befindet sich in der Nähe des südlichen Randes des westlichen Athabasca-Beckens, wo sich die Ziele in einer oberflächennahen Umgebung ohne Athabasca-Sandsteindeckschicht befinden, weshalb sie relativ oberflächennahe Ziele sind, bei ihrer Entdeckung jedoch eine große Tiefenausdehnung aufweisen können. Der Projektgrund befindet sich entlang eines parallel verlaufenden leitfähigen Abschnitts zwischen dem Abschnitt PLS-Arrow und der Lagerstätte Centennial von Cameco (Abschnitt Virgin River / Dufferin Lake).

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt Energy ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit auf seinem Joint Venture-Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, und auf dem Uran-Lithium-Projekt Escalera Group auf der Picotani-Hochebene im Südosten Perus aktiv.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

"Alex Klenman"

Alex Klenman, President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

info@azincourtenergy.com

Azincourt Energy Corp.

430 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC

V6C 2V6

www.azincourtenergy.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Azincourt liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63378Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63378&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05478T1084Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA05478T1084