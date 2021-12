DJ J&J-Tochter beantragt FDA-Zulassung für Krebsmedikament Teclistamab

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Die Johnson & Johnson-Tochter Janssen Pharmaceutical Cos hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung ihres Krebsmedikamentes Teclistamab zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom beantragt. Das Begriff Multiples Myelom ist eine Form von Knochenmarkkrebs, der seinen Ursprung in bestimmten weißen Blutkörperchen, den sogenannten Plasmazellen hat. Der Zulassungsantrag stütze sich auf Daten aus einer offenen, multizentrischen klinischen Studie, in der die Sicherheit und Wirksamkeit von Teclistamab bei Erwachsenen untersucht wurde, teilte Janssen mit. Das Unternehmen prüft Teclistamab, einen bispezifischen Antikörper zur Umleitung von T-Zellen, derzeit in mehreren Monotherapie- und Kombinationsstudien.

December 29, 2021

