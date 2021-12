NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 130,41 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg auf 1,52 Prozent.

Die US-Anleihen vollzogen damit die Verluste an den europäischen Anleihemärkten nach. Börsianer verwiesen als Belastung auf die nach wie vor gute Grundstimmung an den Aktienbörsen dies- und jenseits des Atlantiks, auch wenn die Jahresendrally zuletzt etwas an Schwung verloren hat. Im Handelsverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger dann auf die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen US-Hausverkäufe im November./la/jsl/jha/