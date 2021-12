Unterföhring (ots) -29. Dezember 2021. Erfolgreicher Endspurt. SAT.1 macht das wichtige vierte Quartal zum erfolgreichsten Quartal des Jahres. Der Sender liegt in jedem Monat des vierten Quartals - im Dezember zum Beispiel mit 7,5 Prozent Marktanteil - deutlich über seinem Jahresschnitt (Stand 29. Dezember) von 7,0 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14 - 49 Jahre)."Der Erfolg im vierten Quartal steht dafür, dass unser Weg 'ein neues SAT.1 mit alter Stärke' zu bauen richtig ist", sagt SAT.1-Chef Daniel Rosemann. "Diesen Weg gehen wir 2022 konsequent weiter."Neben einem äußerst starken Frühstücksfernsehen stehen neue Prime-Time-Shows wie "Geh aufs Ganze", die "Comedy-Märchenstunde", die neue Reportage "SAT.1 investigativ" über den Fleisch-Milliardär Clemens Tönnies, die "Herzblut-Aufgabe" und etablierte Marken wie "The Voice of Germany", "Das große Backen" und auch "Hochzeit auf den ersten Blick" für das Erstarken von SAT.1."SAT.1 wird 2022 konsequent weiblicher und erwachsener werden", blickt Daniel Rosemann ins neue Jahr. "Zudem wollen wir für unsere Zuschauer:innen ein wichtiger Begleiter sein. Deswegen machen wir drei neue Sendungen mit Birgit Schrowange. Deswegen wird Claudia von Brauchitsch in der Prime Time im Januar mit 'Jetzt. Besser. Leben' donnerstags Tipps und Tricks für ein besseres Leben geben."Was erwartet die Zuschauer:innen 2022 sonst noch in SAT.1?"Wir haben eine gute Mischung aus vertrauten und neuen Programmen: Melissa Khalaj und Florian 'Schmiso' Schmidt-Sommerfeldt moderieren unsere Erfolgsshow '99 - Eine:r schlägt sie alle'. 'Voice Kids' kommt wieder. Zudem präsentiert Melissa Khalaj die neue Musik-Show 'All Together Now'", sagt Daniel Rosemann. Der große Bruder lädt zur Jubiläums-Staffel von 'Promi Big Brother'. "Klassisches Reality-Fernsehen bleibt ein wichtiger Bestandteil im SAT.1-Programm", erklärt Daniel Rosemann. "Wir entwickeln neue Reality-Programme für 2022."Und natürlich rollt der Bundesliga-Ball in SAT.1: Neun Spiele (1. Liga, 2. Liga, Relegation) zeigt SAT.1 2022: Los geht es am Freitag, 7. Januar, mit dem Klassiker Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 28.12.2021 (vorläufig gewichtet: 29.12.2021)Kontakt:Christoph KörferSendersprecher SAT.1phone: +49 (0) 89 95 07 - 1178email: christoph.koerfer@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5110284