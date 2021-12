Ein Strauss voller Ausblicke. Ich bin es ja durchaus gewohnt, am Jahresende mit Ausblicken von allen möglichen Kapitalmarktteilnehmer:innen geflutet zu werden, aber so divergent wie dieses Jahr waren die Glaskugeln schon lange nicht. Vielleicht hat es mit dem noch laufenden 2021 zu tun, das nicht so wirklich die letzten Silvester in dieses gesetzten Erwartungen erfüllt hat. Denn eigentlich war es irgendwie "langweilig". Alle Probleme blieben in etwa bestehen, ein paar Neue kamen zwar hinzu, deren Charakter war aber schon vorher bekannt. Perspektive ging somit auch in den Lockdown. Belastung im Paarlauf mit Ermüdungsstress. Lustig ist anders. 2022 soll das nun endlich anders werden. Die Erleichterung verstummt zwar angesichts vielfältigster ...

