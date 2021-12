Kitzbühel (ots) -Kitzbüheler Neujahrsradio mit Programm-Highlights am NeujahrstagStarten Sie mit Kitzbühel vor Ort oder auch zuhause via Livestream in das neue Jahr. Anlässlich des bevorstehenden Neujahrswechsels sendet das eigens kreierte Pop-Up Radio Kitzbühel erneut von Donnerstag, den 30. Dezember 2021 bis Sonntag, den 02. Jänner 2022 täglich ab 10:00 Uhr insgesamt 48 Stunden live aus der Kitzbüheler Vorderstadt.Sendezeiten Kitzbüheler Neujahrsradio30. Dezember 2021 | 10:00 bis 22:00 Uhr31. Dezember 2021 | 10:00 bis 01:00 Uhr01. Jänner 2022 | 10:00 bis 22:00 Uhr02. Jänner 2022 | 10:00 bis 19:00 UhrZahlreiche Programm-Highlights am 01. Jänner 2022Am Neujahrstag wird das Kitzbüheler Neujahrsradio ab 13:00 Uhr mit einem hochkarätigen Programm in der Kitzbüheler Innenstadt erweitert: musikalische Neujahrsgrüße verschiedenster Genres treffen dabei auf ein facettenreiches Unterhaltungsprogramm und Überraschungen unter freiem Himmel.13:00 Uhr Neujahrsgruß der Stadtmusik Kitzbühel mit Turm- und Fanfaren-Bläser | Vorderstadt14:10 Uhr Neujahrsgruß der Mitterhögler Weisenbläser | Hinterstadt15:10 Uhr Saxophonquartett Saxlamanda | Vorderstadt15:45 Uhr Künstlergruppen | Innenstadt16:00 Uhr Lichtspaziergang: Fackel-Rundweg | Schwarzsee16:30 Uhr Lichtkino: Lightwalk Kitzbühel | Vorderstadt16:50 Uhr Aliatrix LED-Show | Vorderstadt17:00 Uhr Neujahrsansprache von Kitzbühel Tourismus Obmann Dr. Christian Harisch und Bürgermeister der Stadtgemeinde Kitzbühel Dr. Klaus Winkler sowie Neujahrswünsche der Sternsinger | Vorderstadt17:20 Uhr Aliatrix LED-Show | Vorderstadt17:30 Uhr Neujahrskonzert des Tyrol Music Projects | Vorderstadt17:45 Uhr Künstlergruppen | Innenstadt18:40 Uhr Tom Daubek and Friends | Vorderstadt18:45 Uhr Künstlergruppen | InnenstadtKitzbühel wünscht allen einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr 2022 und freut sich auf ein Wiedersehen!Mit KITZBÜHEL ins Neue Jahr Hier geht's zum Livestream (https://www.kitzbuehel.com/radio/)Pressekontakt:Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MAa.obermoser@kitzbuehel.com | presse.kitzbuehel.com | +43 5356 66660-16Original-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75408/5110301