Der Run der Weltraum-Unternehmen auf die Börse geht weiter. Noch in diesem Jahr will Virgin Orbit, das Raketen-Unternehmen des Milliardärs Sir Richard Branson, mit einem SPAC fusionieren und an die Nasdaq. Bei den Aktionären der Mantelgesellschaft stieß der Deal auf wenig Gegenliebe, sie gaben im großen Stil ihre Papiere zurück.Lediglich 68 Millionen statt der geplanten 383 Millionen Dollar fließen Virgin Orbit aus dem SPAC zu - gerade einmal rund 18 Prozent. Hohe Rückgabequoten sind seit einigen ...

