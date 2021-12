Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA89712R1029 Troubadour Resources Inc. 29.12.2021 CA89712R2019 Troubadour Resources Inc. 30.12.2021 Tausch 2,5:1

GB00B140Y116 Proton Motor Power Systems PLC 29.12.2021 GB00BP83GZ24 Proton Motor Power Systems PLC 30.12.2021 Tausch 1:2

