Chart Industries hat sich in der in der vergangenen Woche 120 Millionen Dollar an Aufträgen für vier Verflüssigungsprojekte gesichert. Darüber hinaus erhielt der relativ unbekannte Wasserstoff-Player Freigaben für technische Arbeiten an zwei großen LNG-Exportterminalprojekte. Die Aktie legte daraufhin zu, wovon auch der E-Wasserstoff Nordamerika Index profitierte.Die Projekte umfassen einen Wasserstoffverflüssiger und drei Erdgasverflüssigungsanlagen. Der Wasserstoffverflüssiger soll mit einer Kapazität ...

