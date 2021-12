Erste Daten einer Untersuchung der US-Gesundheitsbehörde FDA werfen den Verdacht auf, dass Antigen-Schnelltests eine geringere Empfindlichkeit bei Omikron aufweisen, also zu mehr falsch-negativen Tests führen könnten. Eine bisher nicht abgeschlossene Studie des US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) besorgt die Öffentlichkeit. In ihr wurde die Empfindlichkeit von Antigentests bei Patientenproben untersucht, die Viren der sogenannten Omikron-Variante enthielten. Ersten Ergebnissen dieser Studie zufolge, könnte es sein, dass die Schnelltests weniger empfindlich auf Omikron reagieren und ...

