30.12.2021 - Achtung: Wichtiger Meilenstein für Äthiopien und East Africa Metals?

Nachdem in Tansania für East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) nun alles in die richtige Richtung zu laufen scheint, könnten die Entwicklungen in Äthiopien eine bedeutende Wende bringen, die eine bislang verschlossene, 3,6 Mrd. USD schwere, Schatzkiste aufsperrt. Eine drastische Neubewertung wäre die logische Konsequenz.

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) ist mit einer der gesamt vier Goldminen am Ziel angelangt und man darf als Investor auf Einnahmen ohne operative Ausgaben spekulieren. Eine Mine befindet sich in Tansania, wo der Vollbetrieb demnächst anlaufen soll. 30% des geförderten Goldes der gesamt 1 Mio. Unzen (1,8 Mrd. USD In-Situ) gehen an EAM. 3 weitere Goldminen in Äthiopien, wo weitere 2 Mio. Unzen (3,6 Milliarden USD In-Situ) auf die Hebung warten.

Äthiopien - die Adyabo und Harvest Goldminen

Alle notwendigen Genehmigungen sind vorhanden. Bislang konnten die chinesischen Partner (Zijin und Tibet Huaju) mit den Inbetriebnahme-Arbeiten nicht beginnen, denn die Tigray-Region, wo sich die Minen befinden, war bislang durch die herrschenden Unruhen nicht zugänglich. Mit einem Waffenstillstand wird es den Partnern möglich sein, ihre Mannschaften ins Land zu bringen, um die Minen und Verarbeitungsanlagen zu errichten bzw. in Betrieb zu nehmen. An den beiden Adyabo-Minen hält man eine 30% Beteiligung, an der Harvest-Mine ein 70%-Beteiligung (LOI mit Zijin für 55%).

Aber nun verdichten sich die Zeichen für einen Waffenstillstand in der Region. Mehrere Artikel deuteten darauf hin, dass nun Frieden in die umkämpfte Region einziehen könnte:

Über Weihnachten scheint sich die Lage noch einmal stark verbessert zu haben, ein Umstand, der sich an den letzten Handelstagen im Jahr 2021 gewaltig positiv auf den Kurs von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) auswirken sollte.

