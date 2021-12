Breaking News: Kursexplosion noch vor dem Jahreswechsel?

Anzeige / Werbung

Ich denke, dass viele Leser von dieser News ähnlich begeistert sein könnten wie ich, was eine "Pre-2022-Hausse" auf dieses Wertpapier auslösen könnte.

Eine wirklich gute Gelegenheit, in ein Wertpapier zu investieren, dass im kommenden Jahr hohe Kursgewinne verspricht.

Artemic, das basierend auf der MyCell-Inside (für die Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) Rechte für den nordamerikanischen Raum besitzt) hergestellt wird, zeigte in der Vergangenheit einen entscheidenden Vorteil bei der Heilung von hospitalisierten Covid-Patienten: 100% der Versuchsteilnehmer, die sich in einem schlechten Zustand befanden, Fieber und medizinische Vorbelastungen wie Diabetes oder Fettleibigkeit hatten, gesundeten nach zwei Wochen (35% der Placebo-Gruppe brauchten eine weiterführende Behandlung). Jetzt wird die Anwendung von Artemic um eine weitere aufregende Facette erweitert:

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hat mit seinen Partnern eine Long-Covid-Studie mit 150 [!!!] Patienten finanziert, die derzeit in Spanien über die Bühne geht. Zeigt das getestete Präparat die Wirkung, wie von dritter Seite schon beschrieben, dann sollte dies sehr positiven Einfluss auf die Kursentwicklung der Aktie haben.

Artemic hat mir mein Leben wieder zurückgegeben. Long-Covid Patient über die Wirkung von Artemic

Glow LifeTech Announces Commencement of Clinical Study of Artemic Support Featuring MyCell Technology on Patients with Long COVID

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) ist Co-Sponsor einer klinischen Studie, die in Zusammenarbeit mit Swiss PharmaCan und MGC Pharmaceuticals durchführt wird, um die Auswirkungen von "Artemic Support®" im Bezug auf die Wirksamkeit bei Patienten mit Long-COVID-Syndrom zu überprüfen. Die Studie hat am 13. Dezember begonnen und umfasst 150 Patienten mit postakutem COVID-Syndrom (PACS) und wird von UniversalDoctors in Primärversorgungszentren in Katalonien, Spanien, durchgeführt. Die Patienten werden Artemic Support® sechs Wochen lang unter Aufsicht ihres Arztes einnehmen, und ihr Fortschritt wird während des gesamten Zeitraums gemessen, um festzustellen, ob die Symptome reduziert werden, während auch Nebenwirkungen überwacht werden.

Obwohl Artemic aus den natürlichen Zutaten zusammengesetzt ist, benötigt man trotzdem eine Zulassung, und darum ist der nun veröffentlichten Meldung hohes Gewicht beizumessen:

Breaking News: Glow Appoints Scientific & Regulatory Expert Advisors to Advance Commercial Activities

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) freut sich, die wissenschaftlichen und regulatorischen Experten Scott Sawler, Dr. Murray Berall und Dr. Melissa Lewis-Bakker und als Erstbeauftragte in den technischen Beirat des Unternehmens begrüßen zu dürfen.

Da wir mehrere neuartige Inhaltsstoffe und Produkte auf dem nordamerikanischen Markt vermarkten wollen, ist es wichtig, starke Berater mit spezialisierter Expertise zu haben, auf die Glow zählen kann. Wir freuen uns sehr, Berater mit solch tiefem Fachwissen begrüßen zu dürfen, die unsere Leidenschaft für Innovation und die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens teilen. Tom Glawdel, COO von Glow Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS )

News-Fazit:

Neben Dr. Murray Berall, einem Arzt mit Spezialisierung auf Nephrologie und Schlafmedizin, und Dr. Melissa Lewi-Bakker, einer organischen Chemikerin, die sich auf Cannabismedizin, Extraktionen und Formulierungen spezialisiert hat, muss man speziell Scott Sawler, einem Regulierungsexperten und ehemaligen Generaldirektor für natürliche Gesundheitsprodukte beim kanadischen Gesundheitsministerium (Health Canada) großes Augenmerk schenken.