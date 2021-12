von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Der Regentag am 27. Juli 2009 ist auf Porsches Werksgelände in Zuffenhausen bei Stuttgart unvergessen. Volkswagens Sportwagentochter hatte ihren Kampf um mehr Einfluss in der Zentrale in Wolfsburg verloren. Als Konsequenz daraus wurden die aufmüpfigen Schwaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...