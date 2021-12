WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Silvester/Feuerwerk:

"Das ganze Jahr ist Hektik und Stress, an Weihnachten wird's auch nicht ruhiger. Und dann kommt Silvester. Wer veranstaltet die beste Party? Wer kocht das spektakulärste Essen? Wer hat den größten Böller? Der Abend und die Nacht werden zu einem Mega-Event aufgebauscht, als würde jedes Mal am Jahresende der Papst höchstpersönlich vorbeischauen. Dabei ist die Silvesternacht einfach nur eine Nacht wie jede andere. Es ist an der Zeit, einfach mal runterzukommen und sie friedlich zu genießen."/kkü/DP/he