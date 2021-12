EQS-Ad-hoc: Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

30.12.2021 / 06:00 GMT/BST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Dublin, Irland - 30. Dezember 2021: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) ('Cosmo') heute bekannt, dass Frau Hazel Winchester zur Head of Investor Relations ernannt wurde und diese Position am 10. Januar 2022 antreten wird. Frau Winchester bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Investorenbeziehungen mit. Sie ist eine erfahrene IR-Expertin, die zuvor in verschiedenen Positionen für ein Schweizer Medtech-Unternehmen und zuletzt für ein an der SIX kotiertes biopharmazeutisches Unternehmen tätig war. Davor arbeitete Frau Winchester für verschiedene Unternehmen in Toronto, Kanada, darunter ein Unternehmen, das sich von einem kleinen zu einem grossen, an der Toronto Stock Exchange und der NYSE notierten Unternehmen entwickelte. Sie war Mitglied des Vorstands des Canadian Investor Relations Institute (CIRI) und ist seit kurzem Mitglied des Vorstands des IR Club Switzerland. Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, kommentierte: «Wir haben längere Zeit nach einer Möglichkeit für die Besetzung dieser wichtigen Position gesucht und glauben, mit Hazel Winchester nun die richtige Person gefunden zu haben. Ich bin zuversichtlich, dass sie uns helfen wird, die Beziehung zu den Investoren in diesem sehr wichtigen Moment in der Geschichte von Cosmo zu stärken.» Cosmo gab ferner bekannt, dass Herr Stefano Selva, derzeitiger Chief Scientific Officer (CSO), Cosmo aus persönlichen Gründen mit Wirkung per 31. Dezember 2021 verlassen wird. In Anbetracht der Struktur und Organisation der F&E-Abteilung plant das Unternehmen nicht, die Stelle sofort neu zu besetzen. Finanzkalender Geschäftsabschluss 2021 31. März 2022 Generalversammlung 2022 27. Mai 2022 Halbjahresresultat 2022 29. Juli 2022 Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung der Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen konzentriert. Cosmo hat auch medizinische Geräte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius, seinem Gerät mit künstlicher Intelligenz, das bei der Erkennung von Anzeichen von Darmkrebs hilft. Cosmo hat Aemcolo(R) an Red Hill Biopharma Ltd. für die USA und Relafalk(R) an Dr. Falk Gmbh für die EU und andere Länder lizenziert. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com Kontakt

Niall Donnelly, CFO

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

ndonnelly@cosmopharma.com

