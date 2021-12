DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

INFLATION - Bankenverbandspräsident Christian Sewing rechnet nicht damit, dass die Inflation wieder auf das niedrige Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie sinken wird. "Beim Inflationstrend erleben wir gerade einen 'Etagenwechsel', also von Inflationsraten unter 2 Prozent im vergangenen Jahrzehnt zu Raten von voraussichtlich 2,5 bis 3 Prozent in den nächsten Jahren", sagte Sewing den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zwar werde die aktuell sehr hohe Inflationsrate im kommenden Jahr allein aufgrund von statistischen Effekten wieder etwas sinken. Aber es gebe gleich mehrere Faktoren, die auch längerfristig die Preise treiben werden - etwa Fachkräftemangel oder der Umbau der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Hinzu komme die Neujustierung der globalen Lieferketten. (Funke Mediengruppe)

EZB - Der neue Co-Chef des Kiel-Institut für Weltwirtschaft (IfW), Stefan Kooths, fordert die neue Bundesregierung zu einer rigorosen Maßnahme auf. Die Regierung müsse klarmachen, "dass der Euro für Deutschland nicht alternativlos ist", sagte Kooths im Interview. Der Ökonom, der einer von zwei Interimspräsidenten des IfW ist, befürchtet andernfalls deutliche Preissteigerungen und fundamentale Schäden für die europäische Wirtschaft. Als Auslöser dafür sieht Kooths die schwindende Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgrund der hohen Staatsverschuldung vieler Euro-Länder, die seit Jahren auf niedrige Zinsen setzt. "Ohne stabile Staatsfinanzen kommt die Geldpolitik immer wieder in die Lage, Dinge zu tun, die sie mit Blick auf die Währungsstabilität nicht tun sollte", erklärte Kooths. So drohe das Abdriften in ein Inflationsregime. (Handelsblatt)

EURO - Ifo-Präsident Clemens Fuest warnt davor, dass die Euro-Währungsunion immer stärker zu einer Transferunion wird - und erhält dabei prominente Unterstützung. "Es besteht die Gefahr, dass die Eurozone sich zunehmend zu einer Transferunion entwickelt, in der die Steuerzahler aller Mitgliedstaaten zunehmend für wirtschaftliche Probleme einzelner Staaten haften müssen, obwohl sie deren Politik nicht beeinflussen können", sagte Fuest in einer Umfrage der Börsen-Zeitung anlässlich des 20. Jahrestags der Einführung des Euro-Bargelds. Auch Ex-EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark kritisiert "zunehmende Finanztransfers, eine gemeinschaftliche Haftung und die Politisierung der EZB über die monetäre Staatsfinanzierung". (Börsen-Zeitung)

E-AUTO-LADENETZ - In der Debatte um den Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Automobilindustrie in die Pflicht genommen. Die Automobilindustrie sei mit Hauptprofiteur des Ausbaus der Ladeinfrastruktur, er forderte deshalb auch von ihr ein besonderes Engagement ein. Zugleich zeigte sich Wissing jederzeit offen für Gespräche über den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. "Wir können die Menschen nur vom Umstieg auf klimafreundliche Elektromobilität überzeugen, wenn wir sicherstellen, dass sie überall schnell und unkompliziert laden können", sagte Wissing. "Nur wenn Laden so einfach wie Tanken wird, schaffen wir es, die Menschen auf dem Schritt in Richtung Mobilität der Zukunft und Klimaneutralität mitzunehmen." (Funke Mediengruppe)

LADESÄULEN - Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA) fordert von der Ampelkoalition einen branchenübergreifenden Ladenetz-Gipfel: Tankstellen, Gebäudewirtschaft, Parkplatzbetreiber, Kommunen und Energieversorger sollten endlich "einen konkreten Plan entwickeln, wie der Ausbau beschleunigt und Laden für die Menschen einfacher sowie schneller wird", sagte Müller. Immer mehr Autos müssen sich laut VDA eine Säule teilen. Kamen vor einem Jahr auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt noch 13 E-Autos und Plug-in-Hybride, sind es heute bereits 22. Um die geplante Zielmarke von einer Million Ladepunkte bis 2030 zu erreichen, müsse sich "die derzeitige Geschwindigkeit beim Ausbau der Ladeinfrastruktur verachtfachen", sagte Müller. (Spiegel)

E-ROLLER - Der Deutsche Städtetag fordert Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf, zügig schärfere Regeln für die Nutzung von Elektro-Tretrollern zu erlassen. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der Rheinischen Post, nach der Euphorie der ersten Jahre müsse jetzt dringend nachgesteuert werden. "Das Rollermikado in öffentlichen Räumen muss aufhören." Die Kommunen wollten "Obergrenzen festlegen können, zum Beispiel in übermäßig belegten Innenstädten", sagte Dedy. Wo E-Tretroller wegen ihrer hohen Anzahl zu einem Ärgernis und zur Gefahr würden, sollten die Städte auch einschreiten können. Dafür müsse aber die Straßenverkehrsordnung geändert werden. Außerdem müsse der Bund eine sogenannte "Negativ-Beschilderung" einführen. "Wir brauchen Verkehrszeichen, die eindeutig bestimmen, E-Roller fahren ist hier verboten, Fahrräder bleiben aber weiterhin erlaubt", sagte der Hauptgeschäftsführer. (Rheinische Post)

GASKRAFT - Große Gaskraftwerke galten lange als Auslaufmodell, mit der Energiewende waren erneuerbare und kleine, dezentrale Lösungen gefragt. Die Anbieter großer Gasturbinen wie Siemens Energy, General Electric mit Alstom und Mitsubishi bauen seit Jahren Kapazitäten ab. Doch nun wachsen in der Branche sanfte Hoffnungen auf eine Renaissance. "Ich bin vorsichtig optimistisch, dass weltweit Gas als wichtiger Teil der Energiewende gesehen wird", sagte Jochen Eickholt, der als Vorstand die Kraftwerkssparte von Siemens Energy führt, dem Handelsblatt. Das gilt nicht zuletzt für den Heimatmarkt: Wenn Deutschland bis 2030 auf einen Anteil von 80 Prozent erneuerbaren Energien kommen wolle - wie im Koalitionsvertrag vorgesehen -, brauche man als Ergänzung eine ganze Reihe neuer Gaskraftwerke. "Ich kenne niemanden, der wüsste, wie es sonst gehen sollte." (Handelsblatt)

TÜRKEI - Dennis Shen, zuständiger Direktor der Ratingagentur Scope, beobachtet das jüngste Vorgehen der türkischen Regierung in der Lira-Krise mit großer Skepsis. Mit einem ungewöhnlichen Hilfspaket für Sparer, Unternehmer und Investoren will Ankara die Währung stützen. "Es ist unwahrscheinlich, dass dies die Lira langfristig stabilisieren wird, auch wenn die Maßnahmen eindeutig zu einer starken Erholung der Lira geführt haben", sagte Shen im Interview der Börsen-Zeitung. Die Maßnahmen seien "nicht nachhaltig und völlig kurzsichtig". Das Risiko, dass die Probleme wie in früheren Krisen auf andere Schwellenländer übergreifen, hält er jedoch für begrenzt: "Bei der Türkei handelt es sich doch um eine ziemliche Ausnahme." (Börsen-Zeitung)

RUSSLAND - Alle Augen sind auf den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine und die damit verbundene Kriegsgefahr gerichtet. Weitgehend aus dem Blick geraten scheint währenddessen, dass Russland derzeit Schritt für Schritt ein gewaltiges Aufrüstungsprogramm verwirklicht, das Präsident Wladimir Putin vor knapp drei Jahren in einer Rede an die Nation angekündigt hatte. Am Wochenende gab Putin während einer Videokonferenz des russischen Staatsrats ein "großes Ereignis im Leben unseres Landes" bekannt: den Testlauf einer Hyperschallrakete. Weitere Waffen sind in der Entwicklung. (Handelsblatt)

