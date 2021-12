Wichtige Punkte Disney+ hat Hulu überholt und ist nun der drittgrößte Streaming-Dienst in den USA. Das inländische Abonnentenwachstum verlangsamt sich und wird sich weiter verlangsamen. Internationales Wachstum ist außerhalb Südasiens nur schwer zu erreichen. Walt Disney (WKN:855686) hat sich in den letzten Jahren seit dem Start von Disney+ zu einem der größten Streaming-Anbieter entwickelt. Nach Schätzungen von Parks Associates ist der Streaming-Dienst inzwischen der drittbeliebteste in den USA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...